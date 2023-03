Demanen 12 anys de presó per abusar sexualment de la fillastra menor d’edat a Lleida

Lademanaa un home acusat d’de la filla de la seva parella a Lleida, des del 2011, quan la nena tenia 7 anys i ell 58 i fins que la menor va fer els 15.Segons l’escrit de la fiscalia, l’home aprofitava quanamb la nena per “jugar” amb ella a treure’s la roba i a tocar-se fins que en almenys una ocasió, l’any 2017, la va violar. L’acusat amenaçava la menor que si deia alguna cosa a la mare “” perquè no les podria ajudar econòmicament. El judici es farà a l’Audiència de Lleida el 15 de març.La Fiscalia acusa l'home d'un delicte d'abús sexual ambi a banda de la pena de presó demana que se li prohibeixi comunicar-se o acostar-se a menys dei que se li imposin 10 anys de llibertat vigilada. A més, el ministeri públic sol·licita que se l'inhabiliti durant 10 anys per a qualsevol feina que impliqui el contacte regular amb menors i que indemnitzi la víctima amb 15.000 euros.