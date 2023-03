El problema no era l’entrenador

Ellluitarà per no baixar aaquesta temporada. L’equip està actualment en zona de play-out després de l’empat alel passat diumenge contra el Terrassa FC per 0 a 0. Als lleidatans els hi costa trobar el, i els fitxatges a la davantera fets durant el mercat d’hivern no han resolt aquests problemes.El Lleida Esportiu és un equip que només pot aspirar a mantenir la Segona RFEF, i aquest destí actual no el pot canviar cap tècnic. Durant els seus primers cinc partits,va sumar quatre punts.en va sumar cinc i, sis. La millora existeix, però és massa lleu per aspirar a fites altes. Els entrenadors no poden fer més del que fan. El problema no és seu i el ruc del sembrat l’han de treure els futbolistes.Els dos propers caps de setmana s’intueixen bàsics per a l’equip; els partits contra l’i l’(els dos fora de casa) marcaran el devenir dels lleidatans en la fase final de la lliga.