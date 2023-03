La Paeria pagarà finalment 430.000 euros dels dos convenis de propaganda signats pel govern del PSC

El Tribunal de Comptes ha donat la raó a l'equip de govern de la Paeria (ERC i Junts) per pagar a Aeroports de Catalunyapendents de dosper l'anterior equip de govern () peri laEl PSC va denunciar al Tribunal de Comptes el pagament al·legant queque justificaven les subvencions i que l'interventor va desestimar el pagament. El tinent d'alcaldeha recordat que al desembre de 2019, el ple va aprovar pagar aquests deutes; defensa que una auditoria ho va avalar i celebra que el Tribunal de Comptes tampoc hi vegi irregularitats. El PSC no descarta dur el cas al jutjat contenciós administratiu.Postius ha explicat que l'any 2019 se'ls va informar que l'Ajuntament devia 435.000 euros de convenis signats feia una dècada per l'anterior govern encapçalat pel PSC. "Vam entendre que", ha dit, i per això es va decidir fer una addenda als convenis a través d'un expedient tramitat primer a la comissió d'urbanisme i després aprovada al ple per poder pagar aquest deute. "Si no ho haguéssim pagat, ens ho haurien reclamat judicialment", ha dit."La gran sorpresa va ser que aquells que van signar els convenis i no els van pagar (PSC), no els va agradar que poséssim fil a l'agulla i van presentar un escrit de denúncia al Tribunal de Comptes dient que l'expedient no s'havia fet bé i demanant responsabilitats comptables", ha dit Postius. El primer tinent d'alcalde ha lamentat que després que el Tribunal de Comptes digués en primera instància que les coses "s'havien fet bé, complint la normativa" i després també que la fiscalia arxivés la investigació, el PSC va presentar un recurs al mateix Tribunal de Comptes en segona instància. "Hi havia dues possibilitats, que el PSC ho deixés estar o continués, i va continuar".Ara, el Tribunal de Comptes torna a donar la raó a l'equip de govern, arxivant la causa ide les costes al PSC per les despeses que ha causat a l'ajuntament. "No em preocupa el pagament de les costes", ha reconegut el cap de l'oposició, que insisteix que no s'han presentat les factures per justificar la subvenció i que no descarta presentar un recurs de cassació al mateix Tribunal de Comptes o fins i tot denunciar el cas per via contenciosa-administrativa.De moment, el que sí que farà, ha dit, és presentar aquest dilluns mateix una petició als òrgans de transparència perquè se'lsque justifiquin els pagaments i a què es van destinar. "Volem saber en què es va gastar Aeroports de Catalunya els diners que havien de ser per a la promoció econòmica de la ciutat i de l'aeroport i comprovar si no hi ha alguna factura que no correspongui al conveni com ara pagaments de personal de l'aeroport".Segons Larrosa, l'interventor en el seu moment va desestimar pagar aquests diners perquè no li constava que s'haguessin presentat les factures i al conveni "no hi figurava que es poguessin justificar els pagaments a través d'una auditoria", com finalment es va fer.Postius s'ha mostrat aquest dilluns satisfet per la decisió del Tribunal de Comptes i. "Una cosa és la discrepància política, legítima, i una altra posar en dubte la feina de l'equip de govern i dels funcionaris", diu Postius, que considera que l'arxiu i la condemna en costes "posa de manifest que hi ha hagut temeritat" per part de Larrosa.En aquest mateix sentit s'ha pronunciat la segona tinent d'alcalde,. "Quan t'han dit una, dues i tres vegades que no hi ha hagut irregularitats, el més lògic és tancar la carpeta i demanar perdó", entén Freixanet, que recorda que "cal ser molt curós amb les denúncies infundades i temeràries" i assegura que aquest expedient ha gaudit de "tota la transparència necessària".La segona tinent d'alcalde també celebra la decisió del Tribunal de Comptes ja que, ha reconegut, "quan ens vam adonar del deute vam passar molta vergonya". "Quan vam arribar al govern hi havia moltes carpetes plenes de deutes i mal endreçades i ens vam proposar posar ordre al caos i no mirar cap a una altra banda", ha dit.