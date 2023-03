Un detingut a Lleida després de patir un accident al fugir d'un control policial

Elsvan detenir diumenge un home de 53 anys que va fugir d'un control policial a l'accés a la ciutat de Lleida, a l'N-230, a la partida deQuan va veure la policia, el cotxe, on també hi anava una dona, va accelerar bruscament i va fugir en direcció al. Llavors els mossos van ser avisats per un altre conductor que hi havia un cotxe que anava fent esses aper aquesta via i coincidia amb el cotxe que s'havia saltat el control. La policia es va trobar poc després el cotxe accidentat per una sortida de via. Després d'avisar els serveis sanitaris, ja que l'acompanyant presentava ferides lleus, van aturar el conductor que havia marxat caminant del lloc.Tot i la claraque presentava, el conductor es va negar a sotmetre's a la prova de. Davant els fets, va quedar detingut com a suposat autor dels delictes de conducció temerària, negativa a fer les proves d'alcohol i drogues. L'home té antecedents i ha passat aquest dilluns a disposició judicial.