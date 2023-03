Inauguren el memorial de les víctimes del camp de concentració de la Seu Vella

Laha inaugurat aquest dissabte un monument escultòric per recordar a les víctimes del camp de concentració que va estar en funcionament a la catedral entre els anys 1938 i 1940. “” és el nom de l'obra dissenyada per dues alumnes de belles arts del municipi i que ha estat descoberta en un dels murs d'accés al conjunt monumental, passada laL'acte ha aplegat autoritats municipals, veïns i part dels familiars dels 7.000 republicans que s'estima que van ser-hi internats com a presoners. La portaveu de laha destacat que "s'ha recuperat una part de la memòria col·lectiva" i això significa que "es continua avançant cap al futur".Ballester ha remarcat que la jornada d'aquest dissabte "és important" per donar a conèixer l'existència "d'aquestes barbaritats" i evitar que es tornin a produir. La portaveu de la plataforma Memorial Seu Vella, que agrupa diferents entitats del municipi vinculades a la memòria democràtica, ha assegurat també que se senten "molt feliços" i que tot plegat els "estimula encara més" per continuar amb el seu treball de recuperació de la memòria històrica de tots els espais que van servir per "represaliar" persones a Lleida. En concret, des de la Paeria es té constància de l'existència de dos camps de concentració més a la ciutat, que s'haurien ubicat al seminari nou i vell.En aquest sentit, l'alcalde de Lleida,, ha dit que és "un gran dia" amb la inauguració d'aquest memorial que "garanteix el record i el respecte" de les persones que van perdre "la salut, la vida i la llibertat" al camp de concentració que el franquisme va establir a la catedral lleidatana. "Hem de recuperar els noms i els fets, no és una qüestió de revenja, és una qüestió de dignitat, de justícia i de respecte per a les víctimes" ha explicat Pueyo.Durant molts anys, "aquesta memòria democràtica ha estat silenciada" i des de la Paeria "es continuarà treballant" per recuperar-la i "reconèixer" els que van perdre la vida "per Catalunya i la república", ha conclòs.