El Lleida Esportiu ensopega a casa i torna a la zona perillosa

Elha empatat aquest diumenge al Camp d’Esports contra elper 0 a 0 i torna a laEls lleidatans no han trobat el camí del gol, per bé que han evitat encaixar en algunes de les clares ocasions que han tingut dels vallesans, que lluiten per entrar al play-off d’ascens. Els d’sumen arai es situen en zona de play-out a un sol punt dels llocs de descens directe a la Tercera Divisió.El proper partit serà contra l’, un dels rivals directes en la lluita per eludir el descens de categoria.