S'obre judici oral contra el policia espanyol acusat d'agredir Enric Sirvent l'1-O a Lleida

Elha obert judici oral contra el policia espanyol acusat d'agredirl'1-O a Lleida. El jutjat d'Instrucció 2 va arxivar el cas dues vegades però l'Audiència de Lleida va ordenar seguir endavant amb el procediment. Serà el primer judici per delicte greu contra un agent per l'1-O, fins ara tots havien estat per faltes lleus.Sirvent va patir un atac de cor durant les càrregues policials quan es dirigia a votar pel referèndum d'independència al col·legi del. La jutgessa manté la llibertat provisional al policia però en dicta responsabilitat civil amb una fiança de 44.100 euros. La jutgessa també decreta la responsabilitat civil subsidiària delTant l'acusació particular, exercida per l'advocada, en representació de la família de Sirvent, com la popular, exercida per, sol·liciten que es condemni el policia a tres anys de presó per un delicte de lesions amb l'agreujant de motivació ideològica i de prevalença del caràcter públic de l'agent. La fiscalia, en canvi, en demana l'absolució.