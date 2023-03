Acció Climàtica reconeix el malestar del sector per la plaga de conills però recorda que porten mesos treballant-hi

Elha reconegut aquest divendres el malestar del sector agrícola per laque fa mesos que afecta i provoca danys a cultius de les comarques de. Després de la manifestació multitudinària que ha col·lapsat els carrers dei on també s'han viscut moments de tensió a les portes dels serveis territorials, el secretari d'Alimentació,, ha recordat que el Departament porta temps desplegant una sèrie d'accions per combatre una plaga que caldrà "abordar amb tota la seva dimensió".En aquest sentit, ha lamentat que des del, encara no vegin clara l'autorització d'una de les pràctiques més efectives com és la de l'ús de fosfur d'alumini en finques agrícoles.Carmel Mòdol ha reconegut que les dimensions de la plaga de conills obligaran a adoptar mesures extraordinàries "més enllà de les que hi ha hagut fins ara". En aquest sentit, ha volgut llençar un missatge als pagesos que s'han manifestat de que l'Administració està al seu costat i que entenen el grau de tensió perquè estan afectats per una espècies que fa mal als conreus.Per això, ha dit que treballaran en tots els àmbits tot i que ha puntualitzat que la demanda sobre l'ús delno està a mans de lasinó que ho ha d'autoritzar l'Estat, i a dia d'avui, ha afegit, "el ministeri això encara no ho veu". Mòdol també ha remarcat que la demanda de poder caçar a zonesés inviable perquè són uns espais protegits reglats per la normativa europea.El director dels serveis territorials a Lleida,, ha explicat que abans s'abatien entrei que en les darrers dos anys aquesta xifra ha incrementat fins als 300.000 o 350.000 conills a l'any. De Noguera ha dit que és evident que aquestes captures no han estat suficients i que cal implementar noves mesures.