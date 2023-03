La llei «només sí és sí» permet rebaixar vuit condemnes a agressors sexuals a Lleida

El(CGPJ) ha fet públic aquest dijous el recompte dea agressors sexuals fruit de l'aplicació de la llei del “només sí és sí”. Les dades fins l'1 de març apunten que els tribunals catalans han acordat la rebaixa de les condemnes a almenys 49 agressors, cinc dels quals han quedat excarcerats.L'Audiència Provincial de Lleida, amb dades actualitzades el 26 de gener, ha revisat 12 casos, ambi cap excarceració. D’altra banda, 28 han estat acordades per l'Audiència Provincial de Barcelona (3 excarcerats), dos per la de Girona (2 excarcerats) i sis per part de la de Tarragona.