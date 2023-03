El nou baixador de tren al polígon el Segre de Lleida ja funcionarà a principis del 2024

habilitarà una la líniaal seu pas pel polígon el Segre de la capital del Segrià. Les obres del projecte, que compten amb un pressupost de, s'han licitat aquest mateix dijous i s'iniciaran després de l'estiu. Ho ha anunciat el conseller de Territori,, que espera que la instal·lació pugui entrar en funcionament a principis de l'any 2024 i en facin ús uns 23.000 usuaris a l'any.”És una dada especialment rellevant", ja que podran utilitzar un transport públic de "fiabilitat" i que connectarà un espai "d'alt valor" industrial i natural ha indicat Fernández des de la Paeria de Lleida, on ha signat amb l'alcalde Miquel Pueyo el conveni de col·laboració per a l'execució de les obres.Les obres tindran unai s'espera adjudicar-les a partir "del quart trimestre d'aquest any", ha dit Fernández. El conseller de Territori ha remarcat que es tracta d'una nova plataforma en una línia que registra una satisfacció d'un "7.9 per part dels seus usuaris" i una "puntualitat del 99%". A més, Fernández ha explicat que "sempre que tinguem capacitat de fer-ho", la voluntat del Departament és adaptar les freqüències d'aturada dels trens a l'horari productiu de les persones que vulguin fer ús del servei per desplaçar-se a treballar al polígon.Per la seva part, l'alcalde de Lleidaha qualificat la construcció del baixador com a fita "transformadora i revolucionària" a la ciutat si "s'analitza la seva història en relació als equipaments ferroviaris". Pueyo considera que la instal·lació pot semblar una "obra relativament modesta" però que obre la porta a una sèrie de "transformacions" en àmbits com la "la mobilitat industrial, rural, el turisme i l'aprofitament d'una zona d'alt interès natural".En concret, l'alcalde de Lleida diu que l'actuació facilitarà una "", en aquest cas de transport públic, a les persones que s'hagin de desplaçar a treballar fins al polígon des de la ciutat però també des d'altres, com per exemple, entre altres. "És un pas molt important per potenciar el sistema de rodalies a l'entorn de Lleida, que encara no tenim, però que volem i necessitem" ha celebrat. Pueyo ha recordat també que Lleida "va deixar perdre" el tren de la industrialització als anys 60-70. En aquest sentit, ha dit que "ara aquest tren torna a passar i és una oportunitat que no deixarem passar".