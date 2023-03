Perdonen un deute de més de 29.000 euros a un hostaler de Tàrrega afectat per la pandèmia

Elde primera instància número 6 (mercantil) de Lleida haundeque havia acumulat unque es va veure afectat de manera directa per la pandèmia de la Covid-19, ja que es va veure obligat a tancar l'establiment davant la forta caiguda de clients sense poder fer front als préstecs que havia demanat.A l'auto, el jutge assenyala que durant el procediment no es va presentar cap oposició a la conclusió del concurs, a la rendició de comptes ni a l'exoneració del passiu insatisfet (EPI) sense pla de pagaments i per tant es concedeix al client del despatx Bergadà Associats l'aplicació de la Llei de la Segona Oportunitat.A causa dei a les restriccions per la pandèmia l'establiment hoteler va estar tancat durant molt temps i va patir greus conseqüències econòmiques. Va arribar un punt en què el propietari no va poder assumir els préstecs que havia demanat. Així, lano li va permetre afrontar el passiu insatisfet, ja que només rebia una nòmina baixa que provenia de la societat afectada i, a més a més, els seus familiars l'havien d'ajudar econòmicament per subsistir, per la qual cosa ha haver d'acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat.L'advocada i sòcia fundadora de Bergadà Associats,, assenyala que durant la pandèmia del coronavirus molts empresaris i autònoms van arribar a una situació límit que, a dia d'avui, "encara continuen arrossegant en forma de motxilla de deutes". Per això, arriba el punt en què es veuen obligats a acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat, ja que es troben ofegats i no poden tirar endavant, segons la lletrada.