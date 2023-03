Els accidents de trànsit a Lleida disminueixen un 13% durant els dos primers mesos de l'any

El nombre d'i d'actes per infraccions a la llei de seguretat ciutadana a Lleida han disminuït undes de l'inici del 2023. Així ho mostren les dades d'actuacions de laque s'han donat a conèixer aquest dimecres a la comissió informativa de Polítiques de Seguretat i Convivència de lade Lleida.En concret, els accidents de trànsit han passat de 313 els mesos de gener i febrer de 2022 a 273 en el mateix període d'aquest any. També han baixat els atropellaments i els accidents on es veuen implicats Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). L'alcalde de Lleida,, ha anunciat a la reunió que la Paeria començarà en els propers dies la licitació de tres nous vehicles de la Guàrdia Urbana.Les dades d’actuacions de la Guàrdia Urbana durant els dos primers mesos de l'any mostren un descens al voltant del 13% dels accidents de trànsit i de les actes per infraccions a la llei de seguretat ciutadana. Així, els accidents de trànsit han passat de 313 els mesos de gener i febrer de 2022 a 273 en el mateix període d'aquest any. També s'han reduït els atropellaments, de 12 a 8, i els accidents on es veuen implicats els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), com són els patinets, que passen de 16 a 11.Pel que fa a l'àmbit de Seguretat Ciutadana, les actes per infracció de la llei 4/2015 han passat en aquests dos primers mesos de l'any de 269 a 232 (-13,75%), les identificacions per seguretat ciutadana ha passat de 4.025 a 3.032 (-24,67%) i els delictes encausats a persones detingudes, de 193 a 164 (-15%).En canvi, ha augmentat l'activitat de policia administrativa, de 200 a 366 actuacions, i s'ha reduït la de policia judicial, de 440 a 329. El nombre d'avisos rebuts a la central de comunicacions ha augmentat un 1,34%, fins als 7.265.