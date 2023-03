Proven un sistema de xarxes per acabar amb la plaga de conills que afecta les comarques de Ponent

El Departament d'Acció Climàtica ha encarregat a l'unaper intentar acabar amb laque afecta diversos punts de les comarques de Ponent.Es tracta d'un sistema que funciona amb l'extensió d'unaa les finques agrícoles afectades que s'a la nit mentre els conills surten a "pasturar" i quan tornen cap als caus queden atrapats. Tal com ha explicat, de l'empresa en qüestió, en aquest moment és quan es poden atrapar i sacrificar. La prova es fa l'entorn de l'estany d'Ivars i Vila-sana, al Pla d'Urgell, i si resulta amb èxit s'estendrà el sistema als punts de la zona d'emergència cinegètica on els conills estan fent més mal.l director dels serveis territorials d'Acció Climàtica a Lleida,, ha explicat que aquesta prova de caça "" es va anunciar a la taula del conill que es va celebrar el passat 17 de gener. Si funciona, l'objectiu és estendre-la a tota la zona on s'ha declarat l'emergència cinegètica per la plaga de conills que està provocant danys a diferents cultius. La instal·lació aniria a càrrec del Departament d'Acció Climàtica. La, quan els conills van a alimentar-se i just al moment que tornen al cau, la xarxa baixarà automàticament i els atraparà per tal de poder-los capturar i sacrificar.L'empresa que està provant el sistema va néixer al 2015 arran de la problemàtica del senglar. Van inventar un sistema de. Ara, segons ha explicat Enric Ullà, han adaptat aquest sistema per caçar conills. "Amb els porcs senglars va funcionar, n'hem arribat a capturar més de 8 durant una nit", ha remarcat Ullà.