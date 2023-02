Rebaixen a Lleida les penes a dos agressors sexuals més per la llei del «només sí és sí»

L'ha revisatmés per la llei del “” després que les defenses dels condemnats ho sol·licitessin. En dos dels casos, la Sala ha acceptat rebaixar la pena als condemnats en considerar que la nova llei és més beneficiosa pel condemnat.Es tracta del cas d'un home condemnat a 14 anys i 3 mesos de presó per abusar sexualment -i en alguna ocasió violar- la fillastra des de l'any 2004, quan la nena tenia 8 anys, i fins que en va fer 15, a Guissona (Segarra). La Sala lide presó. En l'altre cas, l'Audiència rebaixala pena pel delicte d'agressió sexual a un home condemnat per violar una dona en un hostal de Lleida, al juliol de 2018.En els altres dos casos revisats, l'Audiència de Lleida rebutja els recursos i manté les penes imposades. Una d'elles, la condemna a l'exlíder dea Lleida,, de 14 anys i 3 mesos de presó per abusar sexualment de dos homes amb discapacitat i d'intentar-ho amb un tercer, als quals oferia entre 5 i 20 euros a canvi de diversos actes de caràcter sexual.Ortiz Cambray va ser condemnat a 8 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a persona amb discapacitat, que és la pena que la defensa intentava rebaixar amb la nova llei. La resta de penes imposades de corrupció de persones amb discapacitat i pornografia -fins a sumar els més de 14 anys- també es mantenen intactes.Finalment, l'Audiència de Lleida tampoc revisa a la baixa la pena a un homeper violar dues noies a Lleida. Els fets van passar el 6 i el 7 de juliol de 2011, amb poques hores de diferència, en ple carrer. L'Audiència li va imposar 15 i 14 anys de presó respectivament per cada violació. L'home va usar un ganivet per amenaçar les víctimes i després les va robar. En total va ser condemnat a 36 anys de presó (29 per les 2 violacions agreujades per l'ús de l'arma i a 7 anys més per robatori amb intimidació).En total, l'Audiència ja ha revisat 13 sentències per delictes sexuals i ha rebaixat la pena en 8 d'elles aplicant la nova llei.