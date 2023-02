El lladre acusat de disparar a un camioner a Vilanova de la Barca diu que anava drogat i no recorda res

Elacusat de disparar a un camioner a(Segrià) al gener de 2020, ha declarat que anava drogat i que “no recorda res”.Es tracta d'un veí del Vallès Occidental de 39 anys que només ha repost les preguntes de la defensa en el judici que ha començat aquest dilluns a l’Audiència de Lleida i s’allargarà fins divendres. La Fiscaper assassinat en grau de temptativa, diversos robatoris amb força, tinença il·lícita d'armes, i intimidació i amenaces. Està acusat d’encadenar una sèrie de fets delictius iniciats a Barcelona després de robar una furgoneta i que van acabar a leson va ser detingut per la policia.Segons fiscalia, l'acusat va començar el seu periple delictiu el 15 de gener de 2020 quan es va endur una furgoneta amb les claus posades a Barcelona. El 25 de gener de 2020 es va dirigir amb aquest vehicle cap a(Vallès Occidental) on va posar prop de 30 euros de combustible sense pagar. Posteriorment va tornar a posar benzina en una gasolinera de Molins de Rei (Baix Llobregat) i va marxar sense abonar més de 70 euros.La matinada del 26 al 27 de gener va anar amb la mateixacap a Vilanova de la Barca i va provar de robar a dues empreses a l'alçada de la C-14. Ho va intentar disparant un tret al pany i no ho va aconseguir.Després, segons l'escrit del ministeri públic, es va acostar a un vehicle que estava aturat a prop de les empreses en qüestió, i se'n va emportar un telèfon mòbil. Aleshores, es va dirigir cap a una furgoneta d'una empresa de transports que estava a l'alçada del quilòmetre 15 de la C-13 i va trencar els vidres però no se'n va endur res.