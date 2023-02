La PAH de Lleida denuncia una agressió racista al barri de Pardinyes

Lai diversos moviments socials de Lleida han denunciat una suposadaal barri de. Adverteixen que després de la proposta de construcció d'un alberg per a persones temporeres i sense sostre en aquesta zona de la ciutat per part del consistori, partits com elhanper treure'n "un rèdit electoral".Des de la PAH asseguren que el "" ha desembocat en una situació d'assetjament continuat per part d'un grup de veïns a un treballador sense papers que vivia en un pis propietat del, i finalment en una suposada pallissa a un membre de la plataforma que va intentar mediar per acabar amb l'assetjament i que el fessin fora de casa.Des de la PAH expliquen que aquest era un dels casos que gestionaven durant el 2020, any en què van ocórrer els fets. Davant la complexitat que suposa per a persones migrades no disposar d'una situació regular a l'Estat, la PAH va voler prioritzar la regularització de la situació administrativa de l'afectat per poder obtenir un contracte de lloguer en el pis del fons voltor on vivia.Segons la plataforma, durant el, alguns veïns del bloc, "inspirats per motius racistes", insultaven i molestaven la persona temporera durant les nits, arribant fins al punt de tallar-li la llum i instal·lar una porta al replà de l'escala per tal que si sortia de casa, no hi pogués tornar a accedir. En aquest context, durant un intent de mediació per part de la PAH, els veïns haurien apallissat un membre de la plataforma. Tot i ser l'únic agredit, ara s'enfronta a penes de presó, ja que va ser denunciat pels suposats agressors. A més, la PAH diu que els mossos van efectuar un desnonament, sense ordre judicial, abocant a una persona més alPer denunciar la situació exposada, el col·lectiu de defensa de l'habitatge ha convocat una mobilització solidària el dia del judici, el dimarts 21 de març a les deu del matí a la plaça Sant Joan de Lleida.