Balaguer clou la Capitalitat de la Sardana amb un bagatge de reivindicació i fusió musical

ha celebrat aquest cap de setmana la. Del 19 de març de 2022 a aquest diumenge 26 de febrer de 2023 s'han programat una cinquantena d'actes, activitats i difusió de la dansa catalana; un dels últims, la ballada de sardanes que s'ha fet aquest diumenge al migdia a la plaça Mercadal.Abans s'ha fet la inauguració del balcó il·lustrat del músic i compositor, i aquest vespre es farà el concert "Balaguer Capital de la Sardana 2022", amb lai la participació de l'al Teatre municipal. La capital de la Noguera passa el testimoni a Sant Cugat del Vallès com a Capital de la Sardana el pròxim dissabte 18 de març.El president de la president de la Confederació Sardanista de Catalunya,, ha destacat que durant tot aquest any en què Balaguer ha estat la capital de la sardana s'ha apostat per fer una fusió d'estils i instruments per acompanyar la sardana amb l'objectiu d'arribar a tothom ja que les principals missions de la Capitalitat de a Sardana, ha destacat, són portar la cobla a la població i enfortir la sardana. En aquest sentit, espera aquest nou any, assolir aquests objectius a, que pren ela Balaguer.