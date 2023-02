El Lleida Esportiu empata contra el Manresa i es manté fora del descens

Elcontinua la seva lluita per sortir de la zona baixa de la classificació de la, però no se’n surt del tot. Aquest diumenge ha sumat un punt al camp del, un dels millors equips de la categoria.La primera part ha acabat amb empat a zero, un resultat bo pels lleidatans atès que les millors ocasions de gol les ha tingut l’equip local, que ha arribat a estavellar una. A la represa, els d’han intentat posar-li una marxa més al matx, però el bon ofici dels manresans ha aturar les pretensions dels blaus.De fet, els locals haurien pogut marcar també en diverses jugades, però el poc encert dels defenses i la bona actuació d’, el porter del Lleida Esportiu, han evitat el moviment al marcador. Ja al descompte, els manresans s’han quedat amb deu homes per una doble amonestació deL’equip suma arai manté la posició de salvació, a una dels llocs de play-out i a dues del descens directe. El proper partit serà al Camp d’Esports diumenge 5 de març contra el, un dels equips que lluita per jugar eld’ascens.