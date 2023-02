El gran poemari de Josep Vallverdú

Les obres poètiques de Josep Vallverdú Foto: ACN

ha presentat aquest divendres la, amb què se suma als actes de celebració de l', en el centenari del naixement d'un dels principals autors de la literatura catalana.Es tracta d'una publicació que compila tota la poesia que el narrador, poeta, dramaturg, lingüista i assagista lleidatà ha publicat a l'editorial durant els darrers quinze anys. L'últim llibre de poemes de Vallverdú, "", s'espera per al mes de març de 2023. Aquest serà el setè llibre de poesia de l'escriptor i inclourà poemes aràbics. "He tocat tots els gèneres i m'ho passo molt bé escrivint literatura infantil però ara m'agrada molt la poesia perquè requereix precisió en el llenguatge", explica Vallverdú.La comissària de l'Any Vallverdú,, ha destacat la relació de l'editorial amb l'autor, amb qui ha publicat més de 30 llibres des del 1991. Vidal ha afegit que aquesta biblioteca poètica és una "autobiografia en vers" i que en ella es pot comprovar que Vallverdú "sap fer anar la llengua com a eina d'ofici". "Vallverdú no sap què vol dir el silenci creatiu, tal com ho evidencien lesque ha escrit en 80 anys", ha afegit. I és que Vallverdú reconeix que "una vida llarga dona per a molt i més si es tracta d'una persona activa" com ell.La relació de Vallverdú amb la poesia sempre ha existit, tal com ell mateix ha explicat, però no és fins al 2009 quan decideix fer unque tenia escrits i n'afegeix d'altres de nous per publicar “De signe cranc”. "Aquest llibre em va complaure", assegura, així que decideix fer-ne més, tots els altres amb poemes escrits expressament per a cada llibre. Així fins a cinc més: “Argila”, “Ronda de boires”, “A ull nu”, “Pa de forment” i “Atresorat silenci”. El setè, “Aragalls” veurà la llum previsiblement al març. "Comença amb uns poemes aràbics, sobre la llegenda que tenim sobre els oasis o sobre els minarets", explica l'autor."Jo ara em concentro a fer poesia. És el meu ofici ara. Els poemes es fan lentament. Alguns els he tingut un mes a l'ordinador i he anat canviant alguna paraula i afegint canvis fins a aconseguir l'efecte rítmic que vull", ha explicat Vallverdú.