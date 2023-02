La Paeria aprova la modificació urbana per avançar amb el Pla de l'Estació

Elde laha aprovat la modificació del Pla general d'Ordenació Urbana de Lleida per avançar amb el, que s'ha treballat amb Adif, per atendre les condicions que havien aturat l'actuació.La modificació ha estat aprovada peri 9 abstencions, la qual cosa permetrà desbloquejar el desenvolupament urbanístic de l'entorn de l'estació de tren, amb el cobriment de les vies i la construcció d'un centre comercial d'uns 60.000 m2. El Ple municipal d'aquest divendres també ha aprovat la cessió d'un solar a la zona de Copa d'Or per construir-hi un nou equipament sanitari a Cappont. La sessió s'ha interromput per fer 5 minuts de silenci en solidaritat amb la població ucraïnesa i els milions de desplaçats.El tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme,, ha destacat que el Pla de l'Estació es tracta d'un projecte que va més enllà d'aquest mandat i que obrirà una nova etapa a la zona perquè lapugui recuperar la seva vitalitat i s'impulsi aquesta àrea estratègica.La, modifica els usos permesos, amplia la superfície en format de centre comercial i actualitza costos, fet que permet garantir-ne la viabilitat econòmica. Preveu la construcció d'un equipament comercial de gran format, el cobriment de les vies i la construcció de la nova estació de bus, al costat de l'estació de tren, tant per la vessant de Pardinyes com per la vessant del Centre Històric.