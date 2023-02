Candidats a les eleccions municipals 2023 a Mollerussa: llista completa

Marc Solsona, candidat de Mollerussa Primer

Les eleccions municipals a la ciutat de Mollerussa estaran centrades en la capacitat de l'actual alcalde,, de retenir els vots que li han donat la majoria absoluta durant tres legislatures. El candidat d'ERC,, aspira a un creixement de vots que li permetin assolir l'alcaldia, un fet que haurà de passar forçosament per augmentar el nombre de regidors (5) i provocar un descens de Solsona, que tindrà competència dels juntaires, que presentenEl batlle ha estat un dels líders polítics catalans del món post-convergent que s'ha quedat ali no ha fet el pas a Junts per Catalunya. Des de la formació sobiranista ha impulsat la candidatura "Mollerussa Primer" amb l'objectiu de retenir la majoria absoluta amb els 9 edils que té actualment, dos menys que en els comicis del 2015.El candidat republicà s'ha convertit en l'etern aspirant a l'alcaldia, i ara, després de presentar-se en els comicis municipals del 2015 i del 2019, creu que és el seu moment. ERC necessita una baixada electora de Solsona i un increment significatiu de vots que permetin augmentar el nombre de regidors actuals al consistori, que són 5. Els republicans van créixer dos regidors respecte les eleccions del 2015.Els socialistes pretenen augmentar la seva quota de regidors al consistori amb el lideratge de Joel Bastons, jove polític de 29 anys. La formació té actualment dos edils i, de créixer en vots i escons, entraria en un escenari de pactes post-electorals sempre i quan Marc Solsona perdi la majoria absoluta.Els populars tornen a presentar Joan Simeón per continuar tenint veu al consistori mollerussenc. La formació té actualment un regidor i aspira, com a mínim a revalidar-lo. El seu eventual concurs en pactes post-electorals està més limitat que el d'altres formacions, però Simeón podria arribar a tenir la clau per alguna governabilitat.Junts per Catalunya pretén entrar a l'Ajuntament de Mollerussa amb Raül Aguilar com a cap de llista. Professor al col·legi de la Salle de la localitat, diaca en esglésies mollerussenques i històric director de colònies, el cap de llista té la missió de portar la formació independentista al plenari, on actualment no hi té representació.

