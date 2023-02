Les dones cobren gairebé 3.000 euros anuals menys que els homes a Lleida

Lesde lavan cobrar alun salari mitjà anual de 18.869 euros i els homes de 21.864 euros. Segons l'informe de dades salarials fet públic per CCOO d'aquestes xifres se n'extrau que les lleidatans van cobrar aquell any de mitjana. Malgrat es va aconseguir millorar la bretxa salarial en comparació amb l'any anterior, encara es va situar en el 13,7% i per això, segons el sindicat, caldria que els sous de les dones pugessin un 16% més de mitjana anual per eliminar-la. CCOO recorda que la bretxa és un indicador relatiu, i per tant, no proporciona de manera aïllada informació sobre les condicions salarials objectives ni de les dones ni dels homes.De fet, segons CCOO la disminució de la bretxa salarial de gènere és compatible amb l'estancament o la disminució dels salaris en general. Per aquest motiu, per poder ser interpretada, la dada sobre laha d'anar sempre acompanyada de context, d'altres mesures i d'indicadors relatius a la situació de la dona al mercat de treball i a la societat.Igualment, segons l'informe, les dones lleidatanes assalariades al 2021 van percebre 2.487 euros menys de salari mitjà anual que el conjunt de les dones catalanes i al 2020 va ser de 2.280 euros menys. Pel que fa als homes, al 2021 hi ha una diferència de 4.860 euros menys de salari mitjà anual entre els lleidatans i el conjunt de catalans. AlPel que fa a la bretxa salarial de gènere en relació amb l'edat, l'informe facilitat per CCOO apunta diferències salarials entre dones i homes elevades entre el jovent de fins als 25 anys, tot i tenir en ambdós casos salaris mitjans anual molt baixos. Això indicaria que el jovent es troba instal·lat en la precarietat laboral, segons el sindicat. Després però, es va escurçant la bretxa per tornar-se a eixamplar a mesura que l'edat augmenta, especialment a partir dels 36 anys en endavant, quan les dones, majoritàriament acostumen a tenir fills i cura de persones dependents.