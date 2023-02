Demanen 28 anys i mig de presó per a un lladre multireincident que va disparar contra un camioner a Vilanova de la Barca

Lademana 28 anys i mig de presó per a un lladreque va disparar contra un camioner a(Segrià) al gener de 2020. Es tracta d'un veí delde 39 anys que va encadenar una sèrie de fets delictius iniciats adesprés de robar una furgoneta que tenia les claus posades i va acabar a les Borges Blanques on va ser detingut per la policia.Està acusat dels delictes d'assassinat en grau de temptativa, diversos robatoris amb força, tinença il·lícita d'armes, i intimidació i amenaces. El camioner, que va rebre tres trets, va estar ingressat a l'durant més de dues setmanes i va patir estrès posttraumàtic. El judici es farà a l'del 27 de febrer al 3 de març.Segons fiscalia, l'acusat va començar el seu periple delictiu el 15 de gener de 2020 quan es va endur una furgoneta amb les claus posades a. El 25 de gener de 2020 es va dirigir amb aquest vehicle cap aon va posar prop de 30 euros de combustible sense pagar. Posteriorment va tornar a posar benzina en una gasolinera dei va marxar sense abonar més deLa matinada del 26 al 27 de gener va anar amb la mateixa furgoneta robada cap a Vilanova de la Barca i va provar de robar a dues empreses a l'alçada de la C-14. Ho va intentar disparant un tret al pany i no ho va aconseguir. Després, segons l'escrit del ministeri públic, es va acostar a un vehicle que estava aturat a prop de les empreses en qüestió, i se'n va emportar un telèfon mòbil. Aleshores, es va dirigir cap a una furgoneta d'una empresa de transports que estava a l'alçada del quilòmetre 15 de la C-13 i va trencar els vidres però no se'n va endur res.També se l'acusa d'anar després a una empresa de tancaments al carrer Horta de Vilanova de la Barca, forçar-ne la porta d'accés i endur-se eines com serres, martells o generadors. Així fins a 16 objectes que van ser recuperats. També va intentar accedir a un magatzem del carrer Central encastant la furgoneta a la porta però no ho va arribar aconseguir. Després va anar a una altra empresa on sí que va aconseguir entrar després d'encastar-se contra la porta. Al magatzem hi havia un vehicle i, segons la fiscalia, va robar diversos objectes, entre els quals un telèfon. Aleshores, el lladre va ser sorprès i va marxar corrents.Va ser llavors quan es va dirigir cap al carrer Portal del mateix municipi i va forçar un altre vehicle propietat d'una empresa trencant-ne portes i vidres per no endur-se'n res. Al mateix carrer també va forçar un altre vehicle i no va aconseguir res i també un camió, amb el mateix resultat.Llavors, a la plaça del Portal, el lladre, segons l'escrit d'acusació, amb la cara i el cap coberts amb una mocador i una caputxa va entrar en un camió. Mentre intentava robar, va ser sorprès pel camioner i va baixar-ne d'esquena amagant-se el revòlver que portava. Tot seguit, es va girar de forma ràpida i imprevista i va disparar dos trets a boca de canó que van impactar contra l'abdomen i la zona escapular esquerra de la víctima, que va intentar fugir però va caure. En aquest moment, segons la fiscalia, l'acusat el va tornar a disparar, aquest cop a la cama, amb l'arma de la qual ni tenia llicència ni tampoc estava registrada.L'acusat va fugir amb la furgoneta robada i va anar per camí des de Vilanova de la Barca fins a Alcoletge (Segrià). Durant el trajecte va xocar amb la paret d'una empresa, va abandonar el vehicle i es va dirigir cap al pati d'una empresa de la localitat on va robar una altra furgoneta que tenia les portes obertes i les claus posades. Tot seguit, es va dirigir cap a la plaça Europa d'Alcoletge on va entrar en un camió. Aquest cop també va ser vist pel xofer, a qui va apuntar amb la pistola i va amenaçar que el dispararia.Els dos van acabar marxant i l'acusat va pujar a la furgoneta per anar una gasolinera de Lleida, al barri de la Bordeta. Allà també va treure la pistola i va apuntar al dependent. Va aconseguir endur-se més de 700 euros de la caixa registradora així com també la seva motxilla. En aquest establiment l'acusat, en marxar, va disparar un tret que va impactar contra un objecte. Amb la segona furgoneta robada, l'acusat es va dirigir fins a una benzinera de les Borges Blanques on va ser detingut per la policia.La fiscalia li demana 8 anys de presó pel delicte continuat de furt en concurs amb robatori amb força continuat amb l'agreujant de reincidència; 12 anys de presó més pel delicte d'assassinat en grau de temptativa, a més de la prohibició de comunicar-se o acostar-se a menys d'un quilòmetre de la víctima durant 10 anys; 7 anys i mig de presó per un delicte de furt en concurs amb robatori amb intimidació i amenaces, i 1 any de presó per tinença il·lícita d'armes.