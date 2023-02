El PSC i Units per Avançar signen l'acord per concórrer plegats a les eleccions municipals a Lleida

L'agrupació deldehan segellat aquest dimecres l'acord per concórrer plegats a lesde la ciutat de Lleida del pròximEl candidat socialista a l'alcaldia Fèlix Larrosa s'ha felicitat per l'aliança i ha considerat que tenen una proposta de ciutat "àmplia" amb la suma de perfils de persones amb diferents sensibilitats però un "objectiu compartit" que passa per governar Lleida amb "sentit comú" i ambició de fer-la "més capital amb empatia i escoltant la ciutadania". L'acord entre les dos formacions estipula que podran pactar la composició de la candidatura i el programa electoral així com la creació d'un grup municipal conjunt a la Paeria.Larrosa ha explicat que l'entesa, avalada per l'executiva del PSC de Lleida, dona continuïtat a la col·laboració que els dos partits tenen al Parlament des de 2017.El coordinador del Cercle de Lleida d'Units per Avançar,, ha afirmat que ambcomparteixen el "diagnòstic" de la ciutat i tenen molt clar el projecte que cal per a la Paeria. Per això, aposten per una campanya en positiu de les necessitats de la ciutadania per gestionar el dia a dia de la Paeria.La presidenta de l'agrupació del PSC a Lleida,, ha destacat que l'acord permet llençar un "missatge molt esperançador" per l'experiència de les formacions que dignifica la política i "dona confiança a la ciutadania". Al seu torn, el secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha destacat que "Lleida no funciona" i per això pensen que cal una candidatura al servei de la ciutadania que s'encarregui com pertoca de la gestió del dia a dia.