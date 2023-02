La noia amb discapacitat que denuncia abusos del germà a la Noguera: «Em feia coses que no m'agradaven»

La noia amb discapacitat que denunciadel germà a laha declarat que "em feia coses que no m'agradaven. Entrava a la dutxa i em tocava les parts de baix", va explicar a les psicòlogues de l'(EATAV), en una gravació que s'ha pogut escoltar en el judici d'aquest dimecres a l’La tutora de la noia ha explicat que en un exercici al centre, la víctima va escriure que el que li feia el seu germà "la posava trista" i que va dir que la tocava. Les psicòlogues donen credibilitat a la víctima perquè a causa de la, "no és capaç de mantenir una mentida en el temps". L'acusat ha negat els fets i la fiscalia demana 9 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual.La tutora de la noia ha explicat que la revelació es va fer durant un exercici a la classe en què havien de parlar de les emocions i explicar què els feia sentir bé i què malament. Ella va escriure que se sentia trista quan el seu germà entrava al lavabo. Quan va llegir això, ha declarat, li va preguntar a la noia perquè i llavors ella li va dir que quan es dutxava no podia tancar la porta i el seu germà entrava i li feia tocaments."Mentre m'ho explicava plorava molt i estava molt nerviosa", ha explicat la tutora, que va decidir parlar amb el pare de la noia. Dies més tard, però , la seguia veient inquieta, sobretot els dilluns, ha concretat, així que van decidir activar el protocol i van aconseguir dur la jove a un pis tutelat. "Des que va marxar de casa se la veia més tranquil·la", ha assegurat la tutora.El pare, en canvi, ha negat taxativament que aquests fets que explica la filla s'hagin produït mai perquè no deixa els germans mai sols a casa, ha dit. Tampoc creu que s'hagin pogut produir sense que ell s'hagi adonat. Pel que fa a l'avís que li van fer des del centre on duia la filla, l'home ha explicat que ell li va preguntat a la noia i que ella li va dir que no havia passat res i creu que ha estat el centre qui ha "enganyat" la filla perquè denunciï perquè volien treure-la de casa.A més, ha explicat, el noi ja va ser jutjat per aquests fets al 2015 en un jutjat de menors i va quedar absolt. Ara, se l'està jutjat a l'Audiència de Lleida pels mateixos fets perquè la fiscalia considera que els abusos es van allargar en el temps i per tant es van produir també quan l'acusat ja era major d'edat. Concretament, aquest dimecres es jutgen uns abusos sexuals a la dutxa que la víctima denuncia que van passar al novembre de 2020, quan tots dos eren majors d'edat.Al judici també han declarat els forenses que van valorar l'acusat i han explicat que tot que té una discapacitat intel·lectual, aquesta és lleu, i no afecta les seves capacitats volitives.Per la seva banda, la treballadora social i la psicòloga que han tractat la noia han conclòs que es tracta d'un testimoni vàlid, amb un discurs entenedor tot i tenir certa dificultat per a algunes paraules i que no té capacitat de fabulació. També han negat qualsevol suggestió per part de tercers ni cap benefici secundari d'haver denunciat els fets. A més, destaquen, es reforça la credibilitat del discurs de la víctima perquè els fets van sortir a la llum de manera espontània.La fiscalia considera que els fets denunciats per la noia han quedat acreditats i demana 9 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual, que s'inhabiliti el noi per treballar amb menors durant 5 anys, que se li imposin 5 anys de llibertat vigilada quan surti de la presó, que se li prohibeixi comunicar-se o acostar-se a menys de 300 metres de la germana durant 5 anys i que la indemnitzi amb 20.000 euros.La defensa, per la seva banda, en demana l'absolució en considerar que no han quedat provats els fets perquè l'única prova aportada és la declaració de la víctima, que considera que incorre en contradiccions, i que per tant ha de prevaldre la presumpció d'innocència.