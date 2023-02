El BOE publica el projecte d'eix elèctric entre Lleida i Barcelona que farà 118 quilòmetres

El Butlletí Oficial de l'Estat () publica aquest dilluns l'anunci oficial del Ministeri de Política Territorial sobre el projecte de l'eix elèctric entre Lleida i Barcelona de. La infraestructura ha de substituir una antiga línia amb una millora del traçat i amb una reducció del 25% de suports.Lava concedir al gener a Red Elèctrica l'autorització administrativa que permet la construcció d'aquest nou eix de 220 kV des dels, a, fins a(Baix Llobregat) passant per municipis del Camp de Tarragona. Ara s'obre un període de 30 dies per presentar al·legacions al projecte que la companyia va definir com el més important dels darrers anys a Catalunya.Les subestacions per on ha de passar aquest nou eix són les de Magraners i Juneda, a la demarcació de Lleida, l', a la demarcació de, i finalmenti Begues, a la demarcació de Barcelona. Un dels objectius és millorar la qualitat del subministrament i impulsar la transició energètica a un total de, segons va explicar al seu dia la companyia.