L'Audiència confirma sis anys per abusar sexualment d'una dona amb discapacitat a Juneda

L'haa un home condemnat aper abusar sexualment d'una dona amb una discapacitat intel·lectual del 65%, el 12 de març de 2017 a(Garrigues). L'home havia recorregut la sentència per la llei del “” però la Sala ha confirmat la pena en considerar que la nova llei no el beneficia.A més dels sis anys de presó, es mantenen la resta de mesures acordades en sentència per la pròpia Audiència, com els, la prohibició de comunicar-se o acostar-se a menys de 100 metres de la víctima durant 10 anys i a indemnitzar-la amb. Aquest és el tercer cas dels 9 revisats fins ara a Lleida per la nova llei en què es manté la condemna anterior.En la sentència, es considera provat que acusat i víctima es van trobar al bar de jubilats de Juneda i allà, l'home, aprofitant la discapacitat de la dona, la va convèncer perquè anés a amb ell i va abusar d'ella. Durant el judici, la dona va explicar que l'home la va obligar a practicar sexe oral i. L'acusat va declarar que va ser ella qui li va dir que anés amb ell i li va proposar mantenir relacions sexuals -tot i que va negar penetració- i que per tant van ser consentides. L'Audiència, però, no es va creure l'acusat.La decisió es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tot i que previsiblement, la defensa del condemnat, representat per l'advocat, no ho farà perquè està previst que surti de la presó el 14 de març, un cop complerta la totalitat de la pena.