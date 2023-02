Detingut un home a Lleida per agredir la parella de qui tenia una ordre d'allunyament

Lava detenir aquest diumenge un home de 30 anys per agredir la parella, una dona de, de qui li tenia una ordre d'allunyament. Els fets van passar pocs minuts abans de les set del matí en un domicili dede Lleida.Els agents van ser alertats d'unaen què se sentien crits i cops. En arribar al lloc, la víctima presentava rascades i lesions a la cara i els va explicar que havia discutit amb la seva parella. L'home va quedar detingut per un delicte dei per trencament de condemna.