A Ponts, ranxo

La classe política abans de provar el Ranxo Foto: Diputació Lleida

Ponts ha recuperat aquest dimarts tota la festa completa del Ranxo, limitada en els darrers anys per la pandèmia de la Covid-19. El municipi ha celebrat la festivitat que pocs nutricionistes recomanarien i on es reparteix una mena d'escudella que es cuina a foc lent en una seixantena d'olles de les quals se'n serveixen unesÉs el "", la tradició centenària que fa reviure l'episodi de dècades enrere quan, just abans de la Quaresma, es donava un plat calent a la gent pobra que no tenia per menjar. Un dia abans, a Ponts es celebrava - i encara es celebra- el Lali Lali, una cercavila pel poble que es feia al ritme d'una cançoneta (d'aquí li ve el nom) i que servia per recollir dels veïns la vianda necessària per omplir les calderes, on s'hi tiren aliments a granel. Tanta és la requesta de la tradició, que la famosa frase feta "" es podria ben bé renovar per una "A Ponts, parada i ranxo".Las'ha convertit en cita obligada per la gent del municipi, d'altres pobles de la comarca, de paradistes d'arreu de Catalunya i també per a polítics, enguany liderats per, que no deixen passar l'ocasió de treure el cap, fer-se fotos i remenar l'olla fumejant. Leson es preparen entre 10.000 i 12.000 racions d'aquest àpat típic d'hivern.La preparació d'aquesta típica escudella es remunta, com a mínim, a. Una de les seves particularitats està en la seva cocció, ja que es fa mitjançant foc de llenya i amb olles d'aram, el que li aporta un gust diferent.La cap dels cuiners del Ranxo de Ponts, Rosa Boix, diu que s'han cuinat uns 1.500 quilos dels diferents ingredients amb què s'elabora el ranxo: gallines, pollastre, botifarra negra, ceba, porros, pastanaga, carabassa, cigrons, mongetes, patates, cols, tomàquet, pasta de sopa, arròs, aigua i sal. Una de les particularitats d'aquest plat és que s'elabora amb foc a terra de llenya i amb olles d'aram, de manera que aconsegueix un gust peculiar que el fa únic.