Detingut un jove de 22 anys per apunyalar un home de 33 en una baralla al carrer, a Mollerussa

Elshan detingut aquest dilluns a la nit un jove de 22 anys acusat d'un home de 33 en unaal carrer Joan Burniol de. Els fets van passar cap a les deu de la nit per causes que s'estan investigant.Quan va arribar elvan trobar l'home ferit a terra amb cinc ganivetades i el van traslladar en estat greu a l', on està ingressat a la Unitat de Vigilància Intensiva (UVI). L'autor de l'agressió, conegut per la policia pel seu historial delictiu, no era al lloc però va ser identificat i detingut pels Mossos poc després. Durant la detenció, el jove es va mostrar violent i va colpejar dos agents que van resultar ferits lleus.Els Mossos investiguen les causes de la baralla tot i que, segons fonts consultades per l'ACN, acusat i víctima es coneixien i tenien algunes desavinences. El detingut està acusat inicialment d'un delicte de lesions, tot i que podria ser finalment acusat de temptativa d'homicidi, i també d'un delicte d'atemptat a l'autoritat. Està previst que passi a disposició judicial entre dimecres i dijous.