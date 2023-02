Detenen a Lleida els cinc ocupants d'un vehicle que s'escapava de la policia i transportava marihuana

Elsvan detenir dissabte tres homes i dos dones, d'entre 21 i 29 anys, perde laamb cotxe i transportar 2,6 quilos devalorats en. Se'ls acusa d'un delicte de conducció temerària, un desobediència i un contra la salut pública.Els fets van passar alquan una dotació va veure a la partida de Pla de Montsó un cotxe que s'incorporava a la via des d'un camí lateral a gran velocitat i derrapant. Els agents els van fer senyals per parar el cotxe però el conductor no va en va fer cas i fa marxar a gran velocitat obligant a altres vehicles a apartar-se per no xocar. Després el cotxe va patir un accident a Torres de Sanui i la policia va enxampar els ocupants amagats.Davant el perill que suposava pel fet que la via era poc ampla, els agents es van distanciar del cotxe que fugia i quan van arribar a la partida, inicialment li van perdre el rastre. Poc després, un mossos fora de servei que circulava per la partida, va indicar als agents que havia vist elen una plantació d'oliveres propera. Ràpidament s'hi van adreçar diverses dotacions i van trobar el cotxe amb el motor engegat i les portes obertes i, amagats en una espona, tres homes i dos dones.Els detinguts van passar diumenge adavant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.