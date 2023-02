Un llibre analitza l’«assalt militar» al Museu de Lleida per endur-se'n les obres de Sixena

“Assalt militar en un museu a Catalunya en el segle XXI” (Edicions Sidillà) és el llibre que ha publicat el catedràtic d'història medieval de la Universitat de Lleidaon analitza i posa en context els fets que van passar al Museu de Lleida l'11 de desembre de 2017.Una vuitantena dei uniformats van entrar alper endur-se'n la les obres d'art de Sixena en litigi amb Aragó per ordre judicial. Catalunya estava sota eldel govern espanyol i segons Sabaté, aquests fets van cridar molt l'atenció a Europa per si es podia repetir en algun altre lloc. Se li va demanar una explicació per situar el context que cal buscar-lo en la relació entre Catalunya i Aragó des de l'Edat Mitjana.El llibre publicat al gener es basa en un article que Flocel Sabaté va publicar en francès l'any passat. I es que col·legues seus li van demanar una explicació per poder contextualitzar què va passar al Museu de Lleida aquella matinada i llarga jornada de desembre. Els fets diu que ja s'han explicat en diverses publicacions però Sabaté apunta que calia anar més enllà perquè des de fora s'entengués què havia passat amb l'entrada de la Guàrdia Civil per emportar-se unes obres a tant sols 60 quilòmetres, en unes "instal·lacions museístiques pitjors".Segons Sabaté, el context és polític, social i regional i per això cal entendre lades de l'Edat Mitjana, al segle XII. És a partir d'aquest període que segons l'autor, les relacions es comencen a "deteriorar". El punt d'inflexió va ser la divisió de laamb unes "manifestacions polítiques molt concretes" a finals del segle XX, per acabar desembocant amb el context "estrany i socialment enverinat" de la Catalunya amb l'autonomia agafada pel 155 després de referèndum d'independència de 2017.