El PSC recupera Miquel Aguilà

Eldeha iniciat una gran precampanya per promocionar la candidata a l’alcaldia, la regidora i senadora. Els socialistes porten setmanes fent bullir l’olla electoral amb articles, anuncis i assistència a actes.González va ser presentada oficialment com a cap de cartell el passat 3 de febrer al costat del líder del PSC, l’exministre, i s’ha acompanyat sovint darrerament de l’exalcaldeLa formació balaguerina ha recuperat el batlle que va estar més de dues dècades al poder i que d’ençà que va perdre l’alcaldia el 2011 s’ha prodigat molt poc públicament. Aguilà, de, s’ha avingut a donar un cop de mà a la candidata, que posa en valor el seu periple com alcalde de la capital de la Noguera.