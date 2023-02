Disbauxa, confeti i música prenen els carrers de Lleida amb la Gran Rua de Carnaval

Ladeha omplert aquest dissabte els carrers de disbauxa, colors, confeti, música i, en definitiva, festa. El tret de sortida l'ha donat, que durant la lectura del tradicional pregó ha repassat en un to satíric els successos destacats del darrer any a la capital del Segrià.Les obres de lai de l'o l'estat de l'estació d'autobusos, convertida en un baixador a l'espera d'una de nova, han estat alguns dels temes escollits. Tot seguit, 34 carrosses i 12 comparses han iniciat el seu recorregut a tocar dels Camps Elisis, passant pel pont Vell i fins a la rambla de Ferran, on els participants han girat cua per tornar al punt de sortida i acabar el recorregut.L'acte central del Carnaval a Lleida ha començat poc després de les sis de la tarda amb el pregó de Sa Majestat Pau Pi. El rei d'aquesta festa popular ha iniciat el seu discurs amb crítiques a les obres que afecten zones com la rambla d'Aragó i l'avinguda Prat de la Riba de Lleida."Tenim la ciutat aixecada, es nota que aviat són eleccions!" ha exclamat. Així mateix, Pi ha criticat també l'estatde la ciutat. "Cau a trossos i està plena de merda" ha etzibat. Amb el seu to satíric s'ha referit també a l'enderroc de les sitges de Pardinyes: "" ha afegit.