El Lleida Esportiu guanya al Formentera i surt del descens

Elha guanyat aquest diumenge per 2 a 0 contra el Formentera, un dels rivals directes per eludir el descens. Els de Viadero han encarrilat el matx a la primera part gràcies a un gol deA la represa, els blaus han continuat dominant el joc, i una gran jugada l'ha culminatamb el 2 a 0 que li dóna aire als lleidatans, immersos de ple en la lluita per no baixar a Tercera divisió. El Lleida Esportiu ha jugat part del segon temps amb dos homes més per l'expulsió de Celihueta i de las Marinas.L'equip suma ara 25 punts i surt de la zona de descens. El proper partit, al camp del Manresa.