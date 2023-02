Junts demana al govern espanyol un fons per als afectats per la plaga de conills a Lleida

ha registrat aquest divendres una proposició no de Llei, una moció i una bateria de preguntes a govern espanyol on reclama que es creï un "fons de compensació extraordinari" per als agricultors de les comarques de Lleida i Tarragona afectades per laSegons aquesta formació,, perquè "els esforços de la Generalitat arriben on arriben les seves competències, i són insuficients". En una iniciativa paral·lela al Parlament, Junts reclama a la Generalitat que es declari com a "zona d'emergència cinegètica" les comarques de la Segarra, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià.Les iniciatives de Junts al Congrés i al Senat van signades per la portaveu a la cambra baixa,, el diputat, el portaveu al Senat,, i la senadora"És urgent crear un fons de compensació extraordinari per als agricultors afectats per aquesta plaga", assegura el diputat Pagès. Les iniciatives recorden que el fort increment del conill comú a les zones rurals de Catalunya "està causant estralls en la sostenibilitat econòmica dels pagesos durant els darrers anys".L'augment de conills, afegeixen, "ha estat totalment desmesurat" durant l'últim any i mig, i provoca "pèrdues a la collita de cereals, colza, herbacis o festucs" a les zones afectades.