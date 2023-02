Més de 400 tractors protesten a Mollerussa contra la plaga de conills

Conills morts Foto: ACN

Més dehan participat a lacontra laque afecta bona part de les comarques de Ponent. Després de convocar divendres passat a Tàrrega, ara s'ha fet una marxa lenta defins a lesEls convocants han destacat que cada vegada se sumen més pagesos a la mobilització ja que s'ha passat de 200 a 400 tractors participants. Consideren que les mesures que adopta eldes de l'estiu són ineficients i preveuen tornar-se a mobilitzar el pròxim 3 de març a Lleida ciutat. A més a més, han avisat que si no hi ha solucions a curt termini, traslladaran aquestes protestes a Barcelona per "paralitzar-la".Els tractors s'han començat a concentrar a partir de les tres de la tarda a l'esplanada de l'antiga, a Golmés. Després de fer la lectura de manifest ha començat la marxa lenta que ha transcorregut pel centre de la capital del Pla d'Urgell circulant peri posteriorment els tractors han agafat la ronda Ponent per dirigir-se cap a Miralcamp per la LV-200, fins ai les Borges Blanques on la mobilització ha finalitzat al davant del Consell Comarcal de les Garrigues.Tot i l'èxit de la convocatòria,, membre de la plataforma de Verdú que va començar aquestes mobilitzacions contra la plaga de conills l'estiu passat, ha dit que estan "tristos" perquè els tractors han d'estar fent feina al camp i no mobilitzant-se. En aquest sentit, ha remarcat que si els pagesos es mobilitzen és perquè hi ha la necessitat de demostrar que "si convé tenim força". Així mateix, ha posat en valor que la protesta compti amb el suport dels tres sindicats agrícoles:Un altre dels membres de la plataforma impulsora de la mobilització,, ha parlat de la convocatòria de la reunió de la Taula del conill que s'ha celebrat aquest divendres al Departament d'Acció Climàtica a Lleida. Ha demanat solucions però ha dit que no hi tenen massa esperança. Necessiten acabar amb una plaga que "no para de créixer" i amb la caça no es pot aturar. Les gàbies, ha afegit, "tampoc són efectives" i per això ha plantejat altres mesures com el fosfur d'alumini. En qualsevol cas, Foix ha puntualitzat que ells no són tècnics sinó pagesos i per això considera que la solució ha de venir donada pels experts.