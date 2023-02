han omplert aquest dijous de papers triturats l'entrada dels serveis territorials delper denunciar l'excés de càrrega burocràtica. Alerten que la situació s'ha agreujat amb lade presentar la declaració anual de residus perillosos, un tràmit que consideren que no haurien de fer perquè l'administració ja té aquesta informació."Ja n'hi ha prou de duplicar feina, el que ha de fer l'administració és simplificar-la", demana el responsable del sector Porcí d'Unió de Pagesos,. El responsable de Sectors Ramaders d'UP, Jordi Armengol, diu que no es neguen a fer la traçabilitat dels residus, sinó "a treballar en debades".Unió de Pagesos recorda que està a favor de garantir la, elsi elsque es generen amb l'activitat ramadera, però exigeix a les administracions que utilitzin el principi de proporcionalitat i que tinguin en compte la càrrega que implica per als ramaders l'aplicació pràctica de legislacions cada vegada més nombroses i les obligacions que es generen. "L'administració ha de ser conscient que allò que demana s'ha de poder complir perquè ja n'estem cansats", diu Armengol, que quantifica en gairebé mitja jornada el temps que "perden" a fer gestions burocràtiques."Ens hem de dedicar a tenir cura dels animals i no a passar tant de temps als despatxos amb paperassa", alerta Saltiveri. Per aquests motius, Unió de Pagesos reclama al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que plantegi al Ministeri per a la Transició Ecològica que les granges estiguin "exemptes" de presentar la declaració anual de residus perillosos, tal com proposarà aquesta tarda el sindicat en una reunió a Madrid a la qual assistirà el coordinador nacional,, amb el secretari d'Estat de Medi Ambient,