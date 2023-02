Accepta tres anys de presó per intentar agredir sexualment la parella d'un amic a Mollerussa

Un noi deha acceptat tres anys de presó per intentar agredir sexualment la parella d'un. Els fets van passar el 28 de novembre de 2021 a casa de l'amic, on els tres van quedar i van estar bevent. Hores més tard van proposar sortir de festa però la noia va preferir quedar-se al pis.Quan els dos nois ja eren al carrer, l'acusat, de llavors 18 anys, va canviar d'opinió i va pujar al pis, moment en què va aprofitar que estava sol amb la noia perper la força. La víctima es va aconseguir escapar i va demanar ajuda des del balcó. La vista de conformitat s'ha fet aquest dimecres a l'Audiència de Lleida. El noi no es podrà comunicar ni acostar la víctima durant 5,5 anys quan surti de la presó.Després que l'acusat hagi reconegut els fets, les parts han acordat condemnar el jove, a més de la, a pagar unaper un delicte de lesions lleus i a indemnitzar la noia amb 280 euros per les lesions i amb 6.000 euros pels danys morals.