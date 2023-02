Llum verda a la proposta de desbloqueig del projecte de Pla de l'Estació de Lleida

Laper les Polítiques de Gestió Urbanística, Habitatge i Transició Ecològica de laha informat favorablement a la proposta d'aprovació inicial de la modificació delper desbloquejar el desenvolupament urbanístic de tot l'entorn de l', incloent el cobriment de les vies i la construcció d'un gran centre comercial de. El tinent d'alcalde i responsable d'Urbanisme,, ha remarcat la complicitat amb Adif, propietari majoritari en l'àmbit, per tal de donar resposta als condicionants que han bloquejat l'operació urbanística. Políticament també s'ha aconseguit gràcies a l'acord d'ERC amb el Comú per impulsar el Pla de l'Estació.Postius ha considerat que el d'aquest dimecres és un "gran dia" per a la ciutat de Lleida ja que s'ha aconseguitde la ciutat des de feia més de 21 anys. Segons el tinent d'alcalde, s'ha aconseguit una solució viable tècnicament i econòmica, a la vegada que resulta atractiva per inversors privats, que hauran d'invertir uns 200 milions.El nou document planteja unamés flexible, modifica els usos permesos – ampliant la superfície en format de centre comercial – actualitza els costos i fa un nou repartiment de les càrregues entre els diferents sectors, que permet garantir-ne la viabilitat econòmica. Es preveu així que el desenvolupament de l'àmbit permetrà que la Paeria i Adif puguin recuperar els diners avançats en obres com el cobriment de les vies fins a Comtes d'Urgell i el pont de Príncep de Viana.El projecte comporta una modificació del planejament de Lleida, una redacció ique hauran de permetre la construcció d'un equipament comercial de gran format, d'uns 60.000 metres quadrats, que cobreixi les vies i, tot això, acompanyat de la construcció de la nova estació d'autobusos. S'haurà de poder desenvolupar tot l'àmbit urbanístic a cada costat de l'estació de tren, tant pel vessant del barri de Pardinyes com per la vessant de Centre Històric.El document, que es portarà a aprovació inicial en el pròxim ple, es va presentar fa unes setmanes als diferents grups municipals. Postius ha explicat que el grup del Comú de Lleida ha fet arribar algunes propostes de millora al projecte, com per exemple augmentar la densitat d'habitatges de protecció oficial i al lloguer de la gent jove, deixar clara la permeabilitat entresigui sostenible. L'expedient ha tirat endavant a la Comissió amb el vot favorable d'ERC, Junts, el Comú i Cs i la resta de grups i regidors no adscrits s'han abstingut amb reserva de vot el mateix dia del Ple