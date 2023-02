El Suprem confirma nou anys a l’acusat d'agredir sexualment la fillastra, a l'Urgell

Elha confirmat els nou anys de presó a unque va recórrer la sentència imposada per l'Audiència de Lleida i confirmada pel TSJC. L'alt tribunal rebutja el recurs presentat per la defensa de l'home per la llei del “” en considerar que la nova llei no el beneficia.L'home va ser condemnat per agredir sexualment i de manera reiterada la filla de la parella, entre el 2017 i el 2019, quan la nena tenia entre 11 i 13 anys. Els fets van passar a casa on convivien, a la comarca de l'Urgell. L'acusat, de 36 anys i nacionalitat marroquina, es troba ingressat en undes del setembre del 2020, després de ser condemnat per tercera vegada per maltractaments a la dona.L'home també va serquan surti de la presó i a indemnitzar la nena amb 25.000 euros per danys morals. També se li va prohibir comunicar-se o acostar-se a la menor durant 11 anys.