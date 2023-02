Treballadors de les residències de Balàfia reclamen millors condicions laborals i salaris

de persones s'han concentrat aquest dilluns davant lade Lleida per reclamar millores laborals i salarials dels treballadors. El Comitè d'Empresa d'aquesta residència i dedenuncia que l'empresa que gestiona el funcionament de les residències,(GSS), "ignora" les seves reivindicacions des de fa anys i que els tracta com a treballadors "de segona".El principal problema, diuen, és que els professionals que treballen en residències esi que es dona el cas que persones que treballen "colze a colze" fent la mateixa feina tenen condicions diferents. Representants sindicals no descarten interposar un conflicte col·lectiu si no s'arriba a cap acord.Les treballadores han estat acompanyades a la concentració per responsables sindicals, com, secretària general de la UGT-Serveis Públics de les Terres de Lleida. Des del passat mes de desembre, l'empresa té sobre la taula una proposta del comitè per millorar les condicions laborals i salarials de les plantilles, tot i que no han rebut encara cap resposta al respecte. Bonilla ha explicat que reclamen un augment d'un 4% dels salaris i una reducció de la. "Esperàvem que després de Nadal ens diguessin alguna cosa però hi ha hagut "silenci absolut" per part d'GSS, lamenta.