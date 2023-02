Intervenen un quilo de cocaïna i 32.400 euros amagats en un cotxe a Lleida

de la Divisió d'Investigació Criminal () i de la Unitat de Desactivació d'Artefactes Explosius (-NRBQ) van localitzar la setmana passada, en el marc d'una investigació per salut pública, un quilo de cocaïna ien efectiu en un cotxe.A mitjans de l'any passat, en un control preventiu a l'accés a la ciutat per la, agents de l'Arro van detenir els dos ocupants d'un cotxe i van intervenir dos bosses ambque portaven amagats sota dels seients. Els dos detinguts venien de l'entorn metropolità i la investigació va continuar per saber l'origen i el destí final de la droga. La policia va descobrir que formaven part d'un grup criminal i eren els responsables de transportar la droga.Per tal de dificultar la tasca de la policia i la localització de la, els detinguts utilitzaven vehicles manipulats amb amagatalls realitzats en tallers especialitzats que els policies anomenen "caletes" en el seu argot. Aquests espais no es poden trobar en un escorcoll habitual de vehicles, ni revisant els elements de desmuntatge.Davant les sospites i amb, dimecres passat els mossos van fer un segon escorcoll al cotxe intervingut en el seu moment. Amb ajuda dels agents del Tedax de Lleida, que disposen d'elements tecnològics avançats, i de la Unitat Territorial de Policia Científica, es va aconseguir localitzar dos amagatalls. El primer entre els seients posteriors i el maleter, on havien soldat una doble xapa creant un dipòsit ocult on van trobar un quilogram de cocaïna. El segon amagatall es va trobar als peus del conductor, on també una doble xapa conformava un espai on hi van localitzar els 32.400 euros.En ambdós casos, els espais estaven folrats de la mateixa moqueta del vehicle i disposaven de mecanismes elèctrics d'obertura gràcies a uns interruptors dissimulats sota el seient del conductor. Lai no es descarta noves detencions relacionades amb aquests fets.