Detinguts tres implicats més en la mort a punyalades d'un home en una baralla a Mollerussa

El jutjat d'instrucció 1 de Lleidatumultuària,tres homes més relacionats amb la mort a punyalades d'un home en una baralla en unel. Per aquests fets estan en presó provisional dos homes, pare i fill de 62 i 36 anys.Segons fonts pròximes al cas, els altres tres investigats són dos germans i un nebot de 19 anys delque, en saber que la policia els buscava, van arribar la setmana passada d'Andalusia i es van presentar a lade Lleida, on van quedar detinguts. Tots tres van passar a disposició judicial entre dijous i divendres i van quedar en llibertat amb l'obligació de presentar-se al jutjat un cop per setmana.Els fets es van produir en un bar delde la capital del Pla d'Urgell, on hi va haver una batalla tumultuària que, a més de la víctima mortal, va provocar ferides a dues persones més, un dels quals el germà de l'home mort. Per aquests fets estan investigats 5 homes, dos d'ells, pare i fill estan en presó provisional des del novembre. Els altres tres, familiars d'aquests dos, han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial.La baralla es va produir entreper assumptes que arrosseguen des fa temps. Segons fonts pròximes al cas, membres de la família de la víctima implicats en la baralla estan sent també investigats per determinar si se'ls pot atribuir algun delicte.