Accepta cinc anys de presó per causar un accident mortal a Bellpuig i fugir

Unha acceptatper causar i fugir d'un accident en què vael 5 d'agost de 2021 a(Urgell). Els fets van passar cap a tres quarts de dotze de la nit al quilòmetre 495,8 de l'A-2 en direcció Lleida.El judici per conformitat ha tingut lloc aquest divendres al penal 1 de Lleida i les parts han acordat condemnar-lo a tres anys de presó per homicidi imprudent amb conducció temerària sota els efectes de l'alcohol i a 2 anys de presó per abandonament del lloc. A més, ladecidirà en sentència laa la família de la víctima i també se li retirarà el carnet de conduir. L'home està en presó provisional des del dia dels fets.El turisme que conduïa l'acusat va xocar per encalç amb una moto i el conductor de la motocicleta, un veí de Lleida de 58 anys, va morir de matinada després de ser traslladat en estat greu a l'Hospital de Vilanova de Lleida.El conductor del turismeperò va ser localitzat a pocs quilòmetres, en una de les sortides de l'A-2, amb el vehicle avariat i amb danys a causa del xoc. L'home superava la taxa d'alcohol permesa -va donar 0,85 mg/l aire expirat- i va donar positiu en cocaïna.