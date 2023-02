El Lleida Esportiu sobreviu contra la Penya però continua en descens

Elha sumat aquest diumenge un punt contra laen unen el qual ha defensat amb ungles i dents l’empat a zero.La primera part ha estat igualada entre els dos equips. Els locals han tingut les millors ocasions per obrir el marcador, però els d’han sabut aguantar bé els atacs. Amb l’empat a zero s’ha arribat a la mitja part.A la represa, la Penya ha intensificat l’ofensiva contra la, que s’ha hagut de lluir en diverses ocasions per evitar el gol de la victòria local. Eldels blaus, avui de groc, ha estat reeixit, sobretot en en la darrera mitja hora.Amb aquest empat, els lleidatans sumen ara 22 punts i es mantenen en zona de descens, a dos punts de la salvació. El proper partit serà el diumenge 19 de febrer al Camp d’Esports contra ela partir de les 12:00 hores del migdia.