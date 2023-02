200 tractors es mobilitzen a Tàrrega en contra de la plaga de conills

Mobilització a Tàrrega contra la plaga de conills. Uns 200 tractors han fet aquest divendres una marxa lenta per reclamar al Govern mesures “efectives” per acabar amb l’excés de població d’aquests animals.La protesta ha estat convocada per lai ha començat amb la lectura d'un manifest en què els pagesos denuncien que fins ara han assumit totes les mesures per fer front als danys de la fauna, mentre que l'administració, en canvi, "". Per això, demanen al Govern que utilitzii que porti a terme més batudes a la nit, ja que consideren no se'n fan suficients. A banda, també reclamen més facilitats per als caçadors i que s'indemnitzi els pagesos afectats.Els agricultors han carregat contra el, al què acusen de no haver "fet res del que estava a les seves mans" per ajudar-los. En comptes d'això, diuen que només els han fet "perdre el temps amb reunions i amb bones paraules per no solucionar res", i han criticat que els seus responsables d'Acció Climàtica "s'hagin dignat a trepitjar el terreny" quan els conills els han fet perdre més diners que "cap circumstància climatològica"."Ens estan arrasant tots els cultius i la situació ja no la podem aguantar més", ha explicatde la plataforma, que ha criticat que malgrat les reunions amb el Govern dels darrers mesos, "de solucions efectives no n'hi ha hagut cap".De la seva banda,, també de la plataforma Pagesos o Conills, ha avisat que si les solucions no arriben aviat, el sector es veurà obligat a plegar. "Se'ns acaba el temps, perquè ja no en tenim, perquè ja vam perdre part de la collita passada i aquesta potser la perdrem tota i les mesures han d'arribar, sinó nosaltres no hi tenim res a fer, la batalla l'estem perdent per golejada.Els pagesos s'han concentrat al costat del càmping de Tàrrega on també han fet una demostració de com fer malbé un cau de conills. Tot seguit, han arrencat la tractorada per laal seu pas per la capital de l'Urgell.