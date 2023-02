Laatribueix alsdetinguts aquest dimecres més d'unacomeses durant el 2022. A través d'un comunicat, concreten que les detencions es van efectuar ai que d'entre els fets pels quals se'ls acusa destaquen l'incendi d'una barricada de neumàtics en la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona, danys en entitats bancàries, benzineres i empreses privades i pintades en seus de partits polítics.La policia explica que es va poder determinar la suposada participació dels detinguts en els fets, després d'analitzar la tipologia de les accions, la manera d'actuar així com les reivindicacions que els detinguts haurien penjat en xarxes socials.S’atribueix als detinguts elss, danys agreujats, amenaces i delictes contra la integritat moral. La causa, que porta el jutjat d'instrucció 4, però, està oberta per danys, desordres públics i amenaces.Els detinguts van passar aquest dijous asempre que siguin requerits. Fins a una cinquantena de joves i familiars es van concentrar davant dels jutjats de Lleida per mostrar el seu suport als sis militants d'Arran, tres noies i tres nois veïns de l'Urgell i del Pla d'Urgell.Des d'Arran van informar que els han requisat els mòbils i els ordinadors, en un "nou cas de "persecució política i policial de l'estat espanyol contra el jovent de l'esquerra independentista".