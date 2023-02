Amunt Almacelles i Pacte Local signen una coalició electoral per a les municipals

ha estat presentat oficialment aquesta setmana com a candidat de l'Agrupació Municipal "".La candidatura ha signat una coalició electoral amb, vinculat al, amb l'objectiu de donar més solidesa al seu projecte de poble. En aquest sentit, Bosch ha apuntat que "les ganes de treballar i les il·lusions per millorar el poble resten intactes després de tota la darrera legislatura a l'oposició".Bosch ha estat acompanyat per l'alcalde de Mollerussa,, com a representant de Ara Pacte Local, i per, candidat d’ACTIVEM Lleida a l'alcaldia de la ciutat de Lleida.