Agenda de cap de setmana a Lleida: 11 i 12 de febrer

Espectacle “FAM”, a Lleida

Dia: dissabte

Lloc: Teatre la Llotja

Hora: 20:00h

Preu: 25 euros

Exposició “Què tenim sota els peus?”, a Lleida

Dia: dissabte i diumenge

Lloc: Museu de Lleida

Hora: dissabte de 10:00 h a 14:00 i de 17:00h a 19:00h. Diumenge només horari de matí

Preu: 30 euros

Concert de Maria Jaume, a Tàrrega

Dia: diumenge

Lloc: Teatre Ateneu

Hora: a les 18:00h

Preu: entrada gratuïta

Festa del Brut i la Bruta, a Torà

Dia: dissabte i diumenge

Lloc: diversos indrets del municipi

Hora: matí i tarda

Preu: actes gratuïts

La Trena, a Balaguer

Dia: diumenge

Lloc: Teatre Municipal

Hora: 18:00h

Preu: 20 euros - 18 euros

Espectacle “FAM” a càrrec de Les Impuxibles, un ritual, una cerimònia per a la diversitat dels cossos on les sis intèrprets es presenten com sis arxius vivents, sis documents de carn i ossos. Posen en joc la seva experiència (encarnada), però també una sèrie de contes de l'era contemporània que parlen dels trastorns d'alimentació, de l'envelliment, de la pornificació d'allò natural i del consentiment. En definitiva, del cos com a espai ocupat (i polititzat) per diferents models.“FAM” convida a preguntar-se de quina manera ens relacionem amb nosaltres mateixes a través de l'autoestima i, amb els altres, a través de les relacions sexoafectives, per descobrir que el cos és al mateix temps el problema i la solució.aExposició “Què tenim sota els peus? 550 milions d'anys d'evolució a Ponent i el Pirineu”, una mostra que fa un recorregut per 550 anys de vida a la Terra a través de 120 roques i fòssils recollits en 22 localitats de Ponent i el Pirineu amb l'objectiu de donar a conèixer la gran diversitat geològica i biològica de la demarcació de Lleida, un territori d'allò més ric en aquest sentit i que compta amb una figura de reconeixement internacional com és el Geoparc mundial UNESCO Orígens.El cicle musical Tàrrega Sona 2023 continua el diumenge 12 de febrer (18h, Local de la Societat Ateneu) amb el concert de la cantautora mallorquina. La programació, organitzada per la Regidoria de Cultura, vol esdevenir un aparador referent de la creació musical del país. “Portem fins a la capital de l’Urgell noms consolidats de l’escena musical i alhora també donem veu a artistes emergents amb molt de futur per endavant”, assenyala Carlos Vílchez, regidor de Cultura. 34a edició de la Festa del Brut i la Bruta , o la Llordera de Torà, que torna amb un programa farcit de propostes entre les que destaquen la festa del Sant Constantins, la Rua de Carnestoltes o la Nit de Disfresses, entre altres.La festa té el seu origen en l'antiga festa de la Llordera, una celebració popular de Torà, que es duia a terme el Dijous Gras, anomenat també Llarder o Llorder. Aquesta antiga celebració està documentada, almenys, des de mitjans del segle XVIII. La festa manté els fets més característics del seu origen, fent que la tradició i la cultura hi siguin els trets mes destacats.“Per fi sol!”, un espectacle que combina el que es diu i com es comptaAquesta és la història de tres dones que, tot i haver nascut en continents molt dispars, comparteixen unes idees i sentiments que les uneixen en un poderós anhel de llibertat. Són les vides de la Smita, que lluita pel futur de la seva filla en una Índia separada per castes; la Giulia, que afronta la fallida del seu taller familiar a Itàlia; i la Sarah, que veu amenaçada la seva exitosa carrera d’advocada al Quebec per un càncer de mama.Lluiten contra allò que s’espera d’elles, afronten les adversitats amb tenacitat i es determinen a aconseguir el que és essencial per elles. No es coneixen, però les unirà la lluita contra el destí que els havia estat reservat i la voluntat indestructible de viure amb esperança i il•lusió. Vides particulars i resistents com els cabells de les dones..